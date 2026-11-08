Prediksi Skor dan Lineup Sunderland vs Chelsea di Liga Inggris: Xabi Alonso Waspadai Kejutan

PONTIANAK POST - Chelsea menghadapi Sunderland pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (8/11/2026) pukul 21.00 WIB, dengan modal kemenangan atas Manchester United, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah mengalami hasil buruk di kompetisi domestik dan Eropa.

Perbedaan kondisi kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat Chelsea lebih diunggulkan, meskipun Sunderland memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sunderland Berusaha Bangkit dari Tren Buruk

Advertisement Sunderland, yang dijuluki The Black Cats, sedang mengalami periode sulit setelah menelan lima kekalahan dari enam pertandingan terakhir Liga Inggris.

Kekalahan 3-1 dari Coventry City pada 31 Oktober memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka di kompetisi domestik menjadi tujuh pertandingan.

Situasi semakin sulit setelah Sunderland kalah 0-2 dari Dinamo Zagreb di Liga Europa, Kamis (5/11/2026).

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Pelatih Sunderland, Régis Le Bris, mengakui timnya masih memiliki persoalan dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Dikutip dari konferensi pers prapertandingan yang diberitakan BBC Sport, Le Bris mengatakan, "Kami sedikit terlalu terbuka saat ini. Kami terlalu banyak kebobolan dan selalu harus mengejar ketertinggalan."

Meski demikian, Le Bris meminta pendukung Sunderland tetap memberikan dukungan di Stadium of Light. "Kami pernah melakukannya sebelumnya dengan kurang lebih skuad yang sama, jadi itu memungkinkan," kata Le Bris mengenai peluang mengalahkan Chelsea.

Chelsea Punya Modal Kemenangan atas Manchester United

Di kubu seberang, The Blues datang dengan kepercayaan diri lebih baik. Tim asuhan Xabi Alonso menempati peringkat keempat klasemen dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan.

Chelsea baru saja mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya.