Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Amarah Setan Merah

PONTIANAK POST - Manchester United menghadapi Aston Villa dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Old Trafford, Minggu (8/11/2026) pukul 23.30 WIB, dengan tekanan besar kepada Michael Carrick untuk membawa timnya keluar dari zona bawah klasemen.

Manchester United membutuhkan kemenangan setelah hanya meraih satu kemenangan di Liga Inggris sejak Agustus, sedangkan Aston Villa datang dengan peluang memanfaatkan inkonsistensi tuan rumah.

Laga ini juga menjadi ujian bagi Carrick setelah Manchester United menang dramatis 3-2 atas AS Roma di Liga Champions pada tengah pekan.

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Manchester United memasuki pertandingan dengan situasi yang belum ideal di kompetisi domestik. Setah merah belum meraih kemenangan Liga Inggris sejak Agustus dan masih berjuang menjauh dari zona degradasi.

Kemenangan 3-2 atas Roma menjadi suntikan kepercayaan diri, tetapi performa tersebut belum cukup untuk menjamin kebangkitan di liga.

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Masalah lain datang dari daftar pemain yang tidak bisa diturunkan.

Lisandro Martínez harus menjalani hukuman larangan bermain, sementara Carlos Baleba mengalami cedera hamstring.

Marcus Rashford, Benjamin Šeško, Luke Shaw, dan Manuel Ugarte juga masuk daftar pemain yang absen atau belum tersedia.

Situasi tersebut membuat Carrick harus mengandalkan kedalaman skuad untuk menjaga peluang meraih tiga poin di kandang sendiri.

Aston Villa Incar Peluang di Old Trafford

Aston Villa datang dengan posisi lebih baik, yakni peringkat ke-12 dengan 12 poin dari sembilan pertandingan.