Prediksi Skor dan Lineup Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Diunggulkan

PONTIANAK POST - Bali United menghadapi Persik Kediri dengan keunggulan performa dan produktivitas gol pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026), pukul 15.30 WIB (live Indosiar).

Persik datang dengan persoalan serius setelah dua bek andalannya, Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro, harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

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Bali United menempati peringkat keempat klasemen dengan koleksi 16 poin dari delapan pertandingan, sedangkan Persik berada di posisi ke-11 dengan 10 poin.

Bali United sudah mencetak 23 gol dan hanya kebobolan sembilan kali, sementara Persik mengoleksi sembilan gol dan kemasukan 11 kali.

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Keunggulan tuan rumah juga terlihat dari rekor kandang yang sempurna musim ini dengan empat kemenangan dan total 17 gol.

Sebaliknya, Persik harus mengandalkan Park Jun-heong untuk mengawal pertahanan setelah Marcelo Djalo dan Kiko Carneiro dipastikan tidak bisa bermain.

Dikutip dari laman resmi I.League, bek Persik Park Jun-heong menyatakan kesiapannya menjaga pertahanan bersama pemain lokal.

"Sebuah tugas berat karena Kiko dan Marcel absen, tetapi saya siap menjaga pertahanan bersama bek lokal," kata Park.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan kebugaran menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.