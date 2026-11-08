Prediksi Skor Genoa vs AC Milan di Serie A: Rossoneri Waspadai Kebangkitan Il Grifone

PONTIANAK POST - Genoa akan menjamu AC Milan pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Luigi Ferraris, Minggu, 8 November 2026, pukul 21.00 WIB, dengan modal tiga kemenangan beruntun yang membuat Rossoneri harus mewaspadai kebangkitan tuan rumah.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Milan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Ferencvaros di Liga Europa, Kamis (5/11/2026), meskipun sebelumnya sukses mengalahkan Inter Milan 3-1 dalam Derby della Madonnina.

Kebangkitan Genoa dan Tekanan untuk Milan

Advertisement Il Grifone, julukan Genoa, sedang menikmati periode positif setelah mengalahkan Venezia 1-0, Juventus 2-0, dan Lecce 2-1 dalam tiga pertandingan Serie A terakhir.

Pelatih Genoa Daniele De Rossi meminta anak asuhnya tidak terlena dengan hasil tersebut karena Milan tetap memiliki kualitas individu yang sangat berbahaya.

Dikutip ANSA dalam konferensi pers menjelang pertandingan, De Rossi mengatakan, "Kami harus bermain berani dan agresif, tetapi tetap menyadari bahwa kami menghadapi tim hebat yang bisa menghukum kami jika terlalu percaya diri."

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De Rossi juga menilai Milan memiliki kualitas skuad yang termasuk tiga terbaik di kompetisi Italia dan berpeluang bersaing memperebutkan gelar juara.

Di sisi lain, pelatih Milan Ruben Amorim menghadapi pekerjaan rumah setelah kekalahan dari Ferencvaros memperlihatkan masalah konsistensi timnya.

Dalam wawancara resmi yang dipublikasikan AC Milan setelah pertandingan tersebut, Amorim menegaskan, "Kami harus menjadi lebih baik dalam segala aspek."

Pernyataan itu memperlihatkan tuntutan perbaikan yang harus segera dijawab para pemain Milan sebelum menghadapi Genoa.

Kondisi Pemain dan Prediksi Starting Lineup

Mike Maignan kembali mengisi posisi penjaga gawang Milan setelah menjalani hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa.