Prediksi Skor dan Lineup Napoli vs Lazio di Serie A: Krisis Partenopei dan Ancaman Pemuncak Klasemen

PONTIANAK POST - Napoli menghadapi ujian berat saat menjamu Lazio pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu, 8 November 2026, pukul 18.30 WIB, ketika tuan rumah berusaha bangkit dari dua kekalahan beruntun.

Lazio datang dengan modal enam kemenangan beruntun di liga dan status pemuncak klasemen, sedangkan Napoli masih berkutat dengan masalah performa serta daftar pemain cedera.

Situasi semakin sulit bagi Napoli setelah kalah 0-2 dari Juventus di Serie A, kemudian dihantam Porto 1-4 dalam pertandingan Liga Champions.

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Partenopei, lukan Napoli, berada dalam situasi genting karena hasil buruk di kompetisi domestik dan Eropa mulai memunculkan tekanan terhadap pelatih Massimiliano Allegri.

Konferensi pers Allegri menjelang pertandingan melawan Lazio bahkan dibatalkan secara mendadak pada Sabtu (7/11), ketika sejumlah jurnalis sudah berada di pusat latihan Castel Volturno.

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La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pembatalan tersebut diumumkan hanya lima menit sebelum konferensi pers dimulai tanpa penjelasan resmi mengenai alasannya.

Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis juga mengunjungi pusat latihan untuk memberikan dukungan kepada tim dan meminta para pemain tetap bersatu menghadapi situasi sulit.

Masalah Napoli bertambah karena sejumlah pemain belum bisa tampil, termasuk Alessandro Buongiorno, David Neres, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, dan Giovanni Di Lorenzo.

Luca Marianucci juga harus absen akibat hukuman kartu merah, sementara kondisi beberapa pemain lain masih menjadi perhatian menjelang pertandingan.

Gattuso Minta Lazio Tetap Rendah Hati

Berbeda dengan Napoli, Lazio sedang menikmati tren positif setelah meraih enam kemenangan beruntun di Serie A.