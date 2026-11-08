Prediksi Skor dan Lineup Inter Milan vs Como di Serie A: Duel Panas Usai Pesta Gol di Eropa

PONTIANAK POST - Inter Milan menjamu Como pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin, 9 November 2026, pukul 00.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan besar di Liga Champions.

Inter baru saja mengalahkan Feyenoord 3-0, sedangkan Como mencuri perhatian setelah membantai Lens 9-1 di Prancis.

Namun, Inter masih harus membuktikan konsistensi setelah kalah 1-3 dari AC Milan dalam Derby della Madonnina yang mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di liga.

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Como sedang menikmati periode positif setelah meraih enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kemenangan telak atas Lens memperlihatkan kekuatan serangan tim asuhan Cesc Fabregas, terutama melalui Anastasios Douvikas dan Nico Paz.

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Di Serie A, Como mengoleksi 23 poin dari 10 pertandingan dan berada dua tingkat di bawah Inter yang mengumpulkan 25 poin.

Meski demikian, rekor pertemuan masih berpihak kepada Inter yang memenangi 11 pertemuan terakhir melawan Como di Serie A.

Inter juga memiliki catatan kandang yang kuat, tetapi harus kehilangan Lautaro Martinez dan Luis Henrique karena cedera.

Sementara itu, Como dipastikan tidak diperkuat Moise Kean, Assane Diao, Jayden Addai, Jesus Rodriguez, dan Trevoh Chalobah.

Fabregas Sebut Inter Tim Terkuat di Italia

Pelatih Como Cesc Fabregas mengakui kualitas Inter menjelang pertandingan di San Siro.