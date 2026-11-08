Prediksi Skor dan Lineup Fiorentina vs Juventus di Serie A: Bianconeri Dibayangi Krisis Cedera

PONTIANAK POST - Juventus menghadapi Fiorentina dengan persoalan cedera pemain ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Artemio Franchi, Senin (9/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB (live antv), dengan tuan rumah berusaha mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang.

Perhatian utama tertuju pada kondisi skuad Luciano Spalletti yang kehilangan sejumlah pemain penting, sementara Fiorentina mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih kemenangan 4-2 atas Sassuolo.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Fiorentina untuk membuktikan kebangkitan di hadapan pendukung sendiri.

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Juventus datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan AZ Alkmaar 2-1 di Liga Europa. Kemenangan tersebut melanjutkan hasil positif setelah Juventus menaklukkan Napoli 2-0 di Serie A.

Namun, persoalan kebugaran pemain masih menjadi tantangan bagi Spalletti.

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Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Nico González, Zeki Çelik, dan Weston McKennie masuk dalam daftar pemain yang mengalami masalah kebugaran atau cedera, dengan beberapa kondisi masih perlu dipastikan menjelang pertandingan.

Fiorentina Berusaha Mengakhiri Catatan Buruk

Fiorentina mulai mendapatkan momentum setelah mengalahkan Sassuolo 4-2 dalam pertandingan sebelumnya.

Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino, dan Alieu Njie menjadi bagian penting dari kekuatan lini serang tim asuhan Paolo Vanoli.

Meski demikian, persoalan kandang masih membayangi Fiorentina karena mereka belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan kandang pertama di Serie A musim ini.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip Tuttosport, Vanoli mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Juventus meskipun lawannya sedang mengalami masalah cedera.