Prediksi Skor FC Koln vs Bayer Leverkusen di Bundesliga: Si Kambing Jantan Sulit Dikalahkan

PONTIANAK POST - Bayer Leverkusen menghadapi FC Koln dengan modal tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir ketika kedua tim bertemu pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieStadion, Minggu (8/11/2026) malam.

Pertandingan derby Rhine tersebut dijadwalkan mulai pukul 21.30 WIB, dengan Köln berpeluang memanfaatkan keunggulan bermain di kandang yang belum terkalahkan sepanjang musim ini.

Persoalan Leverkusen semakin terlihat setelah mereka kalah 0-1 dari Olympique Marseille pada pertandingan Liga Europa, Kamis (5/11/2026).

Advertisement Hasil itu mengakhiri catatan kemenangan sempurna Die Werkself di kompetisi Eropa dan menambah tekanan terhadap pelatih Carles Martínez.

Leverkusen Dibayangi Tren Negatif

Leverkusen sedang mengalami penurunan performa setelah sebelumnya mencatat tujuh kemenangan dan satu hasil imbang dari delapan pertandingan.

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Dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhir, mereka gagal meraih kemenangan dengan catatan dua kekalahan dan hanya mencetak satu gol.

Kekalahan 2-4 dari VfB Stuttgart pada 31 Oktober juga memperlihatkan persoalan pertahanan Leverkusen, terutama ketika menghadapi serangan balik dan situasi bola mati.

Meski demikian, Leverkusen masih memiliki kualitas serangan yang patut diperhitungkan karena mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam enam dari tujuh pertandingan tandang musim ini.

Patrik Schick diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan bersama Ibrahim Maza, Lucas Vázquez, dan Afonso Moreira.

Masalahnya, Leverkusen harus kehilangan Martin Terrier, Eliesse Ben Seghir, Christian Kofane, dan Nathan Tella akibat cedera.