Prediksi Skor Real Sociedad vs Rayo Vallecano di La Liga: Emil Audero Bisa Clean Sheet Lagi ?

PONTIANAK POST - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero berpeluang kembali menjadi penjaga gawang utama Rayo Vallecano saat menghadapi Real Sociedad pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Stadion Anoeta, Minggu (8/11/2026) malam oukul 22.15 WIB.

Audero datang dengan modal clean sheet setelah membantu Rayo menang 3-0 atas Celta Vigo pada pertandingan sebelumnya, tetapi kali ini dia menghadapi lini serang Real Sociedad yang cukup produktif.

Perhatian juga tertuju pada kondisi kapten Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, yang diragukan tampil karena mengalami radang tenggorokan.

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Menurut catatan statistik Opta Analyst dan FBref, Emil Audero tampil selama 90 menit ketika Rayo mengalahkan Celta Vigo 3-0 pada 31 Oktober 2026.

Kemenangan tersebut menjadi salah satu penampilan penting Audero setelah sebelumnya Rayo kalah 0-3 dari Elche pada 24 Oktober.

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Dalam pertandingan melawan Elche, penjaga gawang Timnas Indonesia itu mencatatkan enam penyelamatan meskipun gagal mencegah tiga gol lawan.

Audero juga mencatatkan empat penyelamatan ketika Rayo bermain imbang 1-1 melawan Getafe pada 19 Oktober.

Catatan tersebut memperlihatkan peran penting Audero dalam menjaga pertahanan Rayo, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Diprediksi, Audero kembali mengawal gawang Rayo dengan dukungan Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Andrei Rațiu, dan Adrià Pedrosa.

Namun, tugasnya tidak mudah karena Real Sociedad sudah mencetak 20 gol dalam 11 pertandingan La Liga musim ini.