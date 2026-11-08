Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona di La Liga: Dua Raksasa Berebut Puncak Klasemen

PONTIANAK POST - Barcelona mendapat ujian berat saat bertandang ke markas Atletico Madrid dalam pertandingan pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano, Senin (9/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan posisi puncak klasemen menjadi taruhan kedua tim.

Barcelona datang sebagai pemimpin klasemen dengan 30 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Atletico Madrid membuntuti di peringkat kedua dengan 28 poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Atletico untuk merebut posisi teratas sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

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Atletico Madrid memenangi tujuh pertandingan terakhir di La Liga dan hanya sekali kalah dalam 11 pertandingan musim ini.

Tim asuhan Diego Simeone juga memiliki pertahanan terbaik sementara dengan hanya kebobolan delapan gol.

Namun, Atletico membawa modal kurang ideal setelah kalah 0-2 dari Bayern Muenchen dalam pertandingan Liga Champions, 3 November 2026.

Sebaliknya, Barcelona mulai kembali menemukan konsistensi setelah mengalahkan Deportivo Alaves 6-1 di La Liga dan Aston Villa 3-0 di Liga Champions.

Produktivitas menjadi keunggulan Barcelona karena sudah mencetak 46 gol dalam 11 pertandingan, lebih dari dua kali lipat torehan Atletico yang baru mengoleksi 22 gol.

Barcelona juga belum terkalahkan dalam lawatan La Liga ke markas Atletico sejak Oktober 2021.

Simeone Waspadai Kekuatan Barcelona

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menyadari pertandingan melawan Barcelona membutuhkan persiapan khusus.