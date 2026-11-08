Lionel Messi Cetak Sejarah, Jadi Pemain Pertama Raih Golden Boot MLS Dua Musim Beruntun 2026

PONTIANAK POST - Lionel Messi kembali menegaskan dominasinya di Major League Soccer (MLS). Penyerang Inter Miami itu meraih penghargaan Golden Boot 2026 setelah mengakhiri musim reguler sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 26 gol.

Prestasi tersebut mengukir catatan bersejarah. Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang berhasil memenangkan Golden Boot dalam dua musim secara beruntun.

Pada musim 2025, kapten Argentina itu juga menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 29 gol.

Messi mengumpulkan 26 gol dari 31 penampilan sepanjang musim reguler 2026. Ia unggul empat gol atas Petar Musa dari FC Dallas yang menempati posisi kedua dengan 22 gol.

Sementara penyerang Nashville SC, Sam Surridge, berada di urutan ketiga dengan 21 gol.

Advertisement Produktivitas Messi tidak hanya terlihat dari jumlah gol. Pemain berusia 39 tahun tersebut juga menyumbangkan 17 assist sehingga total kontribusi golnya mencapai 43. Catatan itu menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemain MLS musim ini.

Dari 26 gol yang dicetak, hanya satu yang berasal dari titik penalti. Messi juga mencatat enam pertandingan dengan torehan lebih dari satu gol. Statistik tersebut memperlihatkan konsistensinya sebagai tumpuan serangan Inter Miami.

Gelar Golden Boot kedua beruntun itu dipastikan pada hari terakhir musim reguler, Sabtu (7/11). Menariknya, Messi tidak mencetak gol ketika Inter Miami bermain imbang 3-3 melawan Charlotte FC.

Meski gagal mencatatkan namanya di papan skor, Messi tetap berperan penting dalam pertandingan tersebut.

Dua sepak pojok yang dilepaskannya berujung gol Ian Fray dan Luis Suarez. Inter Miami sempat unggul 3-0 sebelum Charlotte menyamakan kedudukan pada babak kedua.