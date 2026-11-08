Grace Fisk Pilih Bertahan di Liverpool, Kapten The Reds Bidik Ambisi Tembus Liga Champions

PONTIANAK POST - Liverpool FC Women memastikan kapten tim Grace Fisk tetap menjadi bagian dari skuad The Reds setelah menandatangani kontrak baru pada Sabtu (7/11/2026).

Kesepakatan tersebut memperpanjang masa baktinya bersama klub yang telah dibelanya sejak 2023.

Bek berusia 28 tahun itu menjadi salah satu pemain penting dalam lini pertahanan Liverpool.

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Sejak bergabung dari West Ham United, Fisk telah mencatatkan 83 penampilan di seluruh kompetisi dan menyumbangkan lima gol.

Keberadaannya semakin penting setelah dipercaya menjadi kapten tim pada 2025 oleh pelatih Gareth Taylor.

Advertisement Fisk dikenal sebagai pemain yang konsisten dan mampu menjalankan peran di posisi bek tengah maupun bek kanan.

“Saya benar-benar bahagia. Saya menikmati waktu saya di sini dan tidak ada tempat lain yang lebih saya inginkan selain Liverpool,” kata Fisk, dikutip dari laman resmi klub.

Fisk mengaku keputusan untuk memperpanjang kontrak bukan perkara sulit. Ia merasa nyaman dengan lingkungan klub, fasilitas latihan, staf, serta kehidupan di Kota Liverpool.

Menurutnya, Liverpool sedang bergerak ke arah yang tepat. Ambisi klub dan dukungan orang-orang di dalamnya membuat ia yakin masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan bersama The Reds.

“Saya benar-benar percaya klub ini sedang menuju arah yang benar. Kami memiliki orang-orang hebat, staf yang bagus, fasilitas dan ambisi besar. Saya sangat bersemangat untuk bertahan dan berharap kami bisa berkembang dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.