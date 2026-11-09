Klasemen Liga Inggris Terbaru: Arsenal Kokoh di Puncak, Manchester United Terjebak Zona Degradasi

PONTIANAK POST – Arsenal semakin nyaman memimpin klasemen Premier League 2026/2027 setelah rangkaian pertandingan pekan ke-10.

The Gunners mengoleksi 27 poin dari 10 pertandingan dan mulai membangun jarak dengan para pesaingnya dalam perburuan gelar juara.

Manchester City berada di posisi ketiga dengan 21 poin. Brighton menyelip di antara kedua klub tersebut setelah mengumpulkan 22 poin. Sementara itu, Liverpool berhasil masuk empat besar dengan raihan 18 poin.

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Arsenal Jaga Jarak dari Manchester City

Advertisement Arsenal mengawali musim dengan sangat meyakinkan. Dari 10 pertandingan, pasukan London Utara itu mencatat sembilan kemenangan dan hanya sekali kalah.

Produktivitas serta konsistensi menjadi modal penting Arsenal. Mereka mengoleksi 27 poin dengan selisih gol positif 10.

Manchester City justru menghadapi periode sulit. Kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest membuat tim tersebut menelan tiga kekalahan beruntun di Premier League. Hasil itu membuat City tertahan di posisi ketiga dengan 21 poin.

Brighton mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mereka menempati peringkat kedua dengan 22 poin, unggul satu angka dari Manchester City.

Liverpool Masuk Empat Besar

Liverpool juga menunjukkan perkembangan di papan klasemen. The Reds menempati peringkat keempat dengan 18 poin dari 10 pertandingan.

Chelsea berada tepat di bawah Liverpool dengan 16 poin, sama seperti Everton. Namun, Liverpool memiliki keunggulan dalam jumlah poin setelah mencatat lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.