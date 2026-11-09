Julia Zigiotti Olme Cetak Gol Sundulan, Manchester United Women Tekuk Aston Villa 1-0 di Villa Park

PONTIANAK POST - Manchester United Women menang 1-0 atas Aston Villa Women pada laga Women's Super League (WSL) di Villa Park, Minggu (8/11/2026). Gol tunggal dicetak Julia Zigiotti Olme pada menit ke-72.

Zigiotti Olme masuk menggantikan Ella Toone pada menit ke-62. Hanya 10 menit kemudian, ia menyundul bola dari sisi kanan kotak enam yard ke pojok kanan bawah gawang.

Gol itu berawal dari umpan silang Hanna Lundkvist setelah tendangan sudut.

Tim tamu mendominasi babak pertama lewat Toone, Simi Awujo, Jess Park, dan Elisabeth Terland.

Pada menit ke-17, tembakan jarak jauh Hinata Miyazawa menghantam mistar.

Advertisement Kiper Villa, Akane Okuma, juga beberapa kali menggagalkan peluang Awujo dan Toone. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Villa berusaha bangkit. Tembakan Amalie Vangsgaard, Oriane Jean-François, dan Lynn Wilms berhasil diamankan kiper United, Phallon Tullis-Joyce.

Setelah tertinggal, Villa belum mampu menyamakan kedudukan.

Sebaliknya, United nyaris menggandakan keunggulan lewat Terland pada menit ke-83. Namun, tembakannya kembali ditepis Okuma.

Wasit mengeluarkan tiga kartu kuning dalam laga ini.