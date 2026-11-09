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Sepak Bola

Julia Zigiotti Olme Cetak Gol Sundulan, Manchester United Women Tekuk Aston Villa 1-0 di Villa Park

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Penulis: Budi Miank
Gelandang Manchester United Women, Julia Zigiotti Olme, mencetak gol tunggal ke gawang Aston Villa Women.(INSTAGRAM/@juliazigiotti)
Gelandang Manchester United Women, Julia Zigiotti Olme, mencetak gol tunggal ke gawang Aston Villa Women.(INSTAGRAM/@juliazigiotti)


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PONTIANAK POST - Manchester United Women menang 1-0 atas Aston Villa Women pada laga Women's Super League (WSL) di Villa Park, Minggu (8/11/2026). Gol tunggal dicetak Julia Zigiotti Olme pada menit ke-72.

Zigiotti Olme masuk menggantikan Ella Toone pada menit ke-62. Hanya 10 menit kemudian, ia menyundul bola dari sisi kanan kotak enam yard ke pojok kanan bawah gawang. 

Gol itu berawal dari umpan silang Hanna Lundkvist setelah tendangan sudut.

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Tim tamu mendominasi babak pertama lewat Toone, Simi Awujo, Jess Park, dan Elisabeth Terland. 

Pada menit ke-17, tembakan jarak jauh Hinata Miyazawa menghantam mistar. 

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Kiper Villa, Akane Okuma, juga beberapa kali menggagalkan peluang Awujo dan Toone. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

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Memasuki babak kedua, Villa berusaha bangkit. Tembakan Amalie Vangsgaard, Oriane Jean-François, dan Lynn Wilms berhasil diamankan kiper United, Phallon Tullis-Joyce.

Setelah tertinggal, Villa belum mampu menyamakan kedudukan. 

Sebaliknya, United nyaris menggandakan keunggulan lewat Terland pada menit ke-83. Namun, tembakannya kembali ditepis Okuma.

Wasit mengeluarkan tiga kartu kuning dalam laga ini.

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Editor : Budi Miank
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