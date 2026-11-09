Brace Alessia Russo Antar Arsenal Women Menang 2-1 atas Liverpool, Taylor: Kami Beri Segalanya

PONTIANAK POST - Arsenal Women menang 2-1 atas Liverpool Women pada lanjutan Women's Super League (WSL) di Anfield, Minggu (8/11/2026).

Alessia Russo mencetak dua gol, sedangkan Beata Olsson menyumbang satu-satunya gol tuan rumah.

Arsenal langsung menekan sejak awal. Tembakan Lisa Baum sempat membentur mistar setelah membelok dari Sam Kerr.

Tim tamu membuka skor pada menit ke-9 saat Russo menyelesaikan umpan silang Emily Fox.

Liverpool menyamakan kedudukan pada menit ke-15.

Natalia Ramos mengirim bola terobosan, lalu Olsson lolos dari jebakan offside dan melewati Leah Williamson. Ia menaruh bola ke pojok kiri bawah gawang.

Advertisement Tuan rumah nyaris berbalik unggul. Jenna Clark mencetak gol dari kemelut tendangan sudut, tetapi dianulir karena offside Vivien Endemann.

Menjelang turun minum, Russo menyundul umpan silang Baum untuk mengembalikan keunggulan Arsenal.

Di babak kedua, Liverpool terus menekan. Pelatih Gareth Taylor memasukkan Alice Bergstrom dan Mao Itamura.

Namun, voli Cornelia Kapocs di akhir laga melenceng tipis dari gawang.

Taylor bangga pada penampilan timnya.