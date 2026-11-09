Dua Gol dalam 83 Detik Bawa Tottenham Women Comeback Menang 2-1 atas Brighton di Brisbane Road

PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur Women bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1 atas Brighton & Hove Albion Women pada lanjutan Women's Super League (WSL) di Brisbane Road, Minggu (8/11/2026).

Signe Gaupset dan Olivia Holdt mencetak gol di babak kedua.

Brighton unggul cepat pada menit ke-2. Fran Kirby menceploskan bola ke pojok kanan bawah gawang setelah menerima umpan silang Olaug Tvedten.

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Tottenham kesulitan menembus pertahanan lawan hingga turun minum, meski Holdt dan Cathinka Tandberg beberapa kali mengancam.

Setelah jeda, Spurs bangkit. Gaupset menyamakan kedudukan pada menit ke-51 lewat tembakan kaki kiri ke pojok kiri bawah, memanfaatkan umpan terobosan Holdt.

Advertisement Dua menit kemudian, Holdt membalas budi. Ia menaruh bola ke pojok kiri bawah gawang dari assist Drew Spence. Dua gol itu tercipta dalam 83 detik.

Brighton menekan di akhir laga. Sundulan Caitlin Hayes dari umpan Kirby melebar pada menit 90+1.

Wasit memberi tambahan waktu tujuh menit, tetapi Spurs bertahan hingga peluit akhir.

Pelatih Tottenham, Martin Ho, memuji perubahan sikap timnya setelah awal yang lambat. Ia mengaku menanggung tanggung jawab atas pendekatan di awal laga.

"Menurut saya, di babak kedua kami jauh lebih berani, lebih fisik, dan kami menekan lawan. Saat kami melakukan itu, kami bisa menandingi siapa pun," kata Ho dikutip dari situs resmi klub.