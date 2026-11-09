AC Milan Menang 2-1 atas Genoa, Ini 5 Catatan Penting dari Laga: Cisse Samai Rekor Shevchenko

PONTIANAK POST - AC Milan mengalahkan Genoa 2-1 di Stadion Luigi Ferraris, Minggu (8/11/2026), melalui gol Alphadjo Cisse dan Christian Pulisic, tetapi kemenangan tersebut menyisakan lima catatan penting terkait ketajaman penyerang, kebugaran tim, ketergantungan terhadap pemain inti, kepemimpinan wasit, dan konsistensi Koni De Winter.

Dua gol Milan tercipta sebelum menit ke-20, sedangkan Genoa hanya mampu membalas melalui Mikael Egill Ellertsson menjelang akhir pertandingan.

Kemenangan ini mengembalikan Rossoneri ke posisi empat besar sementara klasemen Serie A dengan 24 poin.

Advertisement Dalam ulasan SempreMilan pada 8 November 2026,menguraikan lima hal yang menjadi perhatian setelah pertandingan tersebut.

1. Alphadjo Cisse Tunjukkan Ketajaman dan Samai Rekor Shevchenko

Catatan pertama adalah produktivitas Alphadjo Cisse yang kembali menjadi penentu kemenangan AC Milan.

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Pemain muda Italia itu mencetak gol pembuka pada menit ke-13 setelah menerima umpan Adrien Rabiot.

Cisse mampu menemukan ruang di kotak penalti dan menyelesaikan peluang dengan tendangan pertama yang mengarah ke sudut gawang.

Gol tersebut membuat koleksi Cisse mencapai delapan gol di seluruh kompetisi dari hanya 20 tembakan.

Catatan itu juga menyamai pencapaian Andriy Shevchenko yang mencetak delapan gol dalam 13 pertandingan pertamanya bersama Milan.

Cisse turut masuk kelompok tiga pemain kelahiran 2006 atau setelahnya yang sudah mencetak minimal delapan gol di lima liga top Eropa musim ini, bersama Lamine Yamal dan Paris Brunner.