Gol Menit ke-90 Bethany England Antar Crystal Palace Women Taklukkan Charlton Athletic

PONTIANAK POST – Crystal Palace Women menang dramatis 3-2 atas Charlton Athletic Women dalam lanjutan Women’s Super League di The 360 Engage Stadium, Minggu (8/11/2026).

Tuan rumah tertinggal lebih dulu pada menit ke-57 setelah Lexi Lloyd-Smith membawa Palace unggul.

Charlton kemudian membalikkan keadaan lewat Elisha N’Dow pada menit ke-73 dan Leah Davidson semenit berselang.

Palace menyamakan skor pada menit ke-81 melalui sundulan Aimee Everett. Bethany England memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol pada menit ke-90.

Pelatih Charlton, Karen Hills, mengaku kecewa karena timnya kehilangan poin setelah sempat memimpin.

Advertisement Ia menilai para pemain sudah berjuang, tetapi kesalahan dalam bertahan berujung hukuman.

“Kami berada dalam posisi yang kuat, tetapi pukulan terakhir di penghujung laga membuat kami pulang tanpa hasil. Itu mengecewakan karena saya merasa kami pantas mendapatkan lebih,” kata Hills, dikutip dari situs resmi Charlton Athletic.

Hills menambahkan timnya harus memperbaiki pertahanan. “Jika bertahan seperti itu, kami akan dihukum. Hari ini, itulah yang terjadi,” ujarnya.

Sebelum pertandingan, pelatih Palace Jo Potter meminta timnya tampil berani dan tidak hanya mengandalkan status sebagai tim yang kurang diunggulkan.

“Kami harus menunjukkan keberanian dan mentalitas yang berbeda saat berada dalam pertandingan,” kata Potter, dikutip dari situs resmi Crystal Palace.