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Sepak Bola

Lima Gol Bawa Barcelona Menang atas Madrid CFF, Pajor Puji Kekompakan Lini Pertahanan

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Penulis: Budi Miank
Pemain Barcelona Women merayakan gol dalam kemenangan 5-1 atas Madrid CFF. (INSTAGRAM/@fcbfemeni)
Pemain Barcelona Women merayakan gol dalam kemenangan 5-1 atas Madrid CFF. (INSTAGRAM/@fcbfemeni)


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PONTIANAK POST - Barcelona Women menang 5-1 atas Madrid CFF pada pekan ke-10 Liga F di Estadi Johan Cruyff, Minggu (8/11/2026).

Esmee Brugts membuka skor pada menit ke-39. Ewa Pajor menggandakan keunggulan Barcelona menjelang turun minum.

Pada babak kedua, Carla Julià mencetak gol ketiga pada menit ke-68. 

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Patri Guijarro menambah keunggulan empat menit kemudian, sebelum Clàudia Pina membawa Barcelona unggul 5-0 pada menit ke-79. 

Madrid CFF membalas lewat Inès Konan pada menit ke-82.

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Pajor menilai Barcelona menunjukkan kerja tim yang baik, termasuk saat bertahan. 

“Kami melakukan pekerjaan yang hebat dalam bertahan,” kata Pajor setelah pertandingan, dikutip dari Sport.

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Pelatih Barcelona Pere Romeu sebelumnya memperkirakan laga akan berlangsung sulit.

Ia menilai Madrid CFF punya tekanan tinggi dan agresif saat tidak menguasai bola.

“Mereka tim yang agresif dalam bertahan dan suka melakukan tekanan tinggi. Mereka bisa menyulitkan pembangunan serangan,” ujar Romeu, dikutip dari Mundo Deportivo.

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Editor : Budi Miank
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