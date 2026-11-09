AC Milan Incar Dua Direktur Eintracht Frankfurt untuk Perkuat Manajemen: Krosche Bawa Timmo Hardung

PONTIANAK POST - AC Milan berpeluang merekrut dua petinggi Eintracht Frankfurt sekaligus, Markus Krösche dan Timmo Hardung, untuk memperkuat struktur manajemen klub setelah muncul laporan bahwa keduanya berpotensi bekerja bersama di Italia.

Peluang tersebut mendapat perhatian setelah Florian Plettenberg dari Sky Germany menyebut kepindahan Hardung ke AC Milan bersama Krösche sebagai opsi konkret.

Namun, perekrutan ganda tersebut belum resmi karena manajemen Milan masih memprioritaskan penyelesaian kesepakatan dengan Krösche dan Eintracht Frankfurt.

Advertisement Laporan Oliver Fisher di SempreMilan, Minggu (8/11/2026), mengungkap perkembangan terbaru mengenai rencana Milan membangun struktur manajemen baru.

Krösche Jadi Prioritas AC Milan

Markus Krösche menjadi sosok utama dalam rencana perekrutan manajemen AC Milan.

Pria yang bekerja sebagai petinggi Eintracht Frankfurt tersebut sebelumnya sudah masuk radar Rossoneri sejak musim panas.

Menurut laporan SempreMilan, jurnalis Italia Matteo Moretto lebih dahulu mengabarkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan dengan Krösche untuk mengisi posisi Head of Football.

Kesepakatan tersebut juga disebut mencakup kompensasi yang harus dibayarkan kepada Eintracht Frankfurt.

Posisi Head of Football memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan sepak bola klub, termasuk perencanaan skuad, perekrutan pemain, dan koordinasi dengan jajaran pelatih.

Kehadiran Krösche diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sektor olahraga AC Milan.