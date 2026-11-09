Hasil Serie A: Spalletti Akui Juventus Kehilangan Konsistensi Usai Ditahan Imbang Fiorentina 2-2

PONTIANAK POST - Luciano Spalletti menyoroti inkonsistensi permainan dan mentalitas Juventus setelah ditahan imbang Fiorentina 2-2 pada lanjutan Serie A di Stadion Artemio Franchi, Minggu (8/11/2026).

Pelatih Juventus tersebut menilai timnya masih kesulitan menjaga kualitas permainan secara konsisten, terutama ketika menghadapi tekanan dan situasi yang membutuhkan keputusan tegas.

Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, Spalletti mengakui Juventus sempat menunjukkan respons positif, tetapi belum mampu mempertahankan performa tersebut sepanjang laga.

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Spalletti menilai para pemain Juventus terlalu mudah kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi situasi sulit di lapangan.

"Kadang-kadang kami membesar-besarkan persoalan kecil. Setelah itu, kami kehilangan sedikit kepercayaan diri dan ketenangan dalam bermain," kata Spalletti seperti dikutip La Gazzetta dello Sport.

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Dia juga menyoroti respons Juventus setelah kebobolan pada awal pertandingan yang dinilainya belum diikuti konsistensi permainan.

"Kami bereaksi dengan baik, tetapi belum mampu menjaga konsistensi antara penampilan individu dan permainan tim. Kami bermain baik selama 10 menit, kemudian ada aspek lain yang justru tidak berjalan," ujarnya.

Menurut Spalletti, persoalan Juventus bukan hanya kemampuan teknis, melainkan keberanian mengambil keputusan ketika pertandingan memasuki situasi sulit.

"Pada momen tertentu, kami memilih menerima keadaan tanpa mengambil keputusan atau melakukan tindakan. Padahal, kami harus berani menentukan pilihan dan menjalankannya untuk menghilangkan keraguan," tegasnya.

Dia menilai pemain yang terus berada dalam keraguan akan kesulitan membawa tim meraih sesuatu yang penting.