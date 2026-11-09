Lazio Women Masih Tanpa Kemenangan setelah Ditahan Napoli Women dalam Laga Tanpa Gol

PONTIANAK POST - Lazio Women dan Napoli Women bermain imbang 0-0 pada pekan keenam Serie A Women di Stadion Mirko Fersini, Minggu (8/11/2026).

Hasil ini membuat Lazio masih belum meraih kemenangan di liga musim ini.

Tim asuhan Gianluca Grassadonia mengoleksi tiga poin dan berada di posisi kedua dari bawah. Napoli Women mengumpulkan lima poin.

Kedua tim sama-sama mendapat peluang, tetapi gagal menaklukkan penjaga gawang lawan.

Kiper Lazio, Rúnar Freemandóttir, beberapa kali menggagalkan upaya Napoli.

Advertisement Di sisi lain, kiper Napoli juga menahan peluang Lazio pada babak kedua.

Napoli hampir memecah kebuntuan pada menit ke-65. Tembakan Emilie Meçë membentur tiang gawang.

Lazio merespons lewat peluang Macarena Portales dan Emma Martín, tetapi upaya mereka kembali digagalkan kiper Napoli.

Pelatih Lazio Gianluca Grassadonia sebelumnya meminta timnya tetap percaya diri menghadapi laga tersebut.

Ia menilai Napoli sebagai lawan yang terorganisasi dan menekankan pentingnya meraih poin untuk memperbaiki posisi tim.