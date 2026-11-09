Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

E
Penulis: Efprizan
Patrick Dorgu menjadi penyelamat Manchester United lewat gol penyeimbang pada menit ke-96 saat menghadapi Aston Villa yang berakhir imbang 4-4. (IG@manutd)
Patrick Dorgu menjadi penyelamat Manchester United lewat gol penyeimbang pada menit ke-96 saat menghadapi Aston Villa yang berakhir imbang 4-4. (IG@manutd)

Advertisement

PONTIANAK POST - Manchester United gagal mengakhiri tren buruk setelah ditahan Aston Villa 4-4 dalam lanjutan Premier League, Minggu (8/11/2026), meski Patrick Dorgu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96.

Hasil tersebut menyelamatkan Manchester United dari kekalahan, tetapi belum menjawab persoalan konsistensi permainan dan rapuhnya pertahanan yang membuat posisi pelatih Michael Carrick semakin tertekan.

MU kini terperosok ke zona degradasi setelah Nottingham Forest mengalahkan Manchester City 3-1, sehingga Setan Merah berada di peringkat ke-18 dengan delapan poin dari sembilan pertandingan.

Advertisement

Gol Menit Akhir Selamatkan Manchester United

Manchester United dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya mengamankan hasil imbang 4-4.

Patrick Dorgu menjadi penyelamat melalui gol pada menit ke-96 yang memastikan MU tidak pulang dengan tangan kosong.

Advertisement

Baca Juga: Hasil Serie A: Spalletti Akui Juventus Kehilangan Konsistensi Usai Ditahan Imbang Fiorentina 2-2

Namun, tambahan satu poin belum cukup menghapus kekhawatiran terhadap performa tim yang sebelumnya juga melewati periode sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Carrick mengakui timnya kehilangan kendali pertandingan akibat kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, terutama ketika memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

"Kami sedikit mengalahkan diri sendiri melalui sejumlah momen dan gol yang kami berikan kepada lawan dalam rentang waktu berdekatan," kata Carrick dalam konferensi pers yang dikutip Sky Sports.

Menurut dia, Manchester United sebenarnya mampu memberikan tekanan, melakukan pressing dengan baik, dan bertahan cukup solid dalam sebagian besar pertandingan.

Namun, kesalahan di area pertahanan membuat pekerjaan tim menjadi lebih sulit.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Amarah Setan Merah

Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Amarah Setan Merah

Prediksi skor Manchester United vs Aston Villa Liga Inggris 8 November 2026. Simak peluang kemenangan, susunan pemain, dan duel kedua tim.

Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak dalam Krisis, Soroti Performa Lisandro Martinez

Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak dalam Krisis, Soroti Performa Lisandro Martinez

Gary Neville kritik Manchester United dan Lisandro Martinez setelah kekalahan dari Chelsea memperpanjang catatan tanpa kemenangan MU.

Manchester United Gagal Menang Sembilan Laga, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Tim Lawan Roma

Manchester United Gagal Menang Sembilan Laga, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Tim Lawan Roma

Michael Carrick tetap percaya diri pimpin Manchester United lawan Roma setelah sembilan laga tanpa kemenangan dan kekalahan 0-2 dari Chelsea

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer