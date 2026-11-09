Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

PONTIANAK POST - Manchester United gagal mengakhiri tren buruk setelah ditahan Aston Villa 4-4 dalam lanjutan Premier League, Minggu (8/11/2026), meski Patrick Dorgu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-96.

Hasil tersebut menyelamatkan Manchester United dari kekalahan, tetapi belum menjawab persoalan konsistensi permainan dan rapuhnya pertahanan yang membuat posisi pelatih Michael Carrick semakin tertekan.

MU kini terperosok ke zona degradasi setelah Nottingham Forest mengalahkan Manchester City 3-1, sehingga Setan Merah berada di peringkat ke-18 dengan delapan poin dari sembilan pertandingan.

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Manchester United dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol sebelum akhirnya mengamankan hasil imbang 4-4.

Patrick Dorgu menjadi penyelamat melalui gol pada menit ke-96 yang memastikan MU tidak pulang dengan tangan kosong.

Namun, tambahan satu poin belum cukup menghapus kekhawatiran terhadap performa tim yang sebelumnya juga melewati periode sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Carrick mengakui timnya kehilangan kendali pertandingan akibat kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, terutama ketika memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

"Kami sedikit mengalahkan diri sendiri melalui sejumlah momen dan gol yang kami berikan kepada lawan dalam rentang waktu berdekatan," kata Carrick dalam konferensi pers yang dikutip Sky Sports.

Menurut dia, Manchester United sebenarnya mampu memberikan tekanan, melakukan pressing dengan baik, dan bertahan cukup solid dalam sebagian besar pertandingan.

Namun, kesalahan di area pertahanan membuat pekerjaan tim menjadi lebih sulit.