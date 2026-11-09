Krisis Manchester United: Neville Bongkar Borok Manajemen, Keane Sindir Carrick seperti Politikus

PONTIANAK POST - Legenda Manchester United Roy Keane dan Gary Neville melontarkan kritik keras terhadap kondisi klub setelah Setan Merah ditahan Aston Villa 4-4 dalam lanjutan Premier League, Minggu (8/11/2026).

Sorotan terutama tertuju kepada pelatih Michael Carrick yang dinilai belum mampu memperbaiki kelemahan permainan MU, sementara persoalan kepemimpinan klub juga ikut dipertanyakan.

Roy Keane Sindir Carrick seperti Politikus

Advertisement Keane menilai Carrick terlalu sering berbicara tentang perbaikan tim, tetapi belum menunjukkan perubahan signifikan di lapangan.

Dalam analisisnya di Sky Sports, mantan kapten Manchester United itu menyebut pernyataan Carrick terdengar seperti seorang politikus.

"Dia banyak berbicara, tetapi tidak banyak mengatakan sesuatu. Seperti seorang politikus," ujar Keane.

Advertisement Baca Juga: Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

Keane juga menyoroti persoalan pertahanan MU yang terus memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Menurut dia, Carrick harus segera menunjukkan perkembangan nyata karena Manchester United tidak bisa terus-menerus mengulang kesalahan yang sama.

"Dia terus mengatakan kami perlu memperbaiki pertahanan dan ada banyak hal yang harus dikerjakan. Namun, mereka harus segera bergerak untuk memperbaikinya," tegas Keane.

Gary Neville Pertanyakan Kepemimpinan Klub

Kritik tidak hanya datang dari Keane. Gary Neville juga melontarkan penilaian tajam terhadap manajemen Manchester United.

Mantan bek kanan MU tersebut mempertanyakan kemampuan jajaran pemilik klub dalam menjalankan organisasi sebesar Manchester United.