Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Krisis Manchester United: Neville Bongkar Borok Manajemen, Keane Sindir Carrick seperti Politikus

E
Penulis: Efprizan
Patrick Dorgu menjadi penyelamat Manchester United lewat gol penyeimbang pada menit ke-96 saat menghadapi Aston Villa yang berakhir imbang 4-4. (IG@manutd)
Patrick Dorgu menjadi penyelamat Manchester United lewat gol penyeimbang pada menit ke-96 saat menghadapi Aston Villa yang berakhir imbang 4-4. (IG@manutd)

Advertisement

PONTIANAK POST - Legenda Manchester United Roy Keane dan Gary Neville melontarkan kritik keras terhadap kondisi klub setelah Setan Merah ditahan Aston Villa 4-4 dalam lanjutan Premier League, Minggu (8/11/2026).

Sorotan terutama tertuju kepada pelatih Michael Carrick yang dinilai belum mampu memperbaiki kelemahan permainan MU, sementara persoalan kepemimpinan klub juga ikut dipertanyakan.

Roy Keane Sindir Carrick seperti Politikus

Advertisement

Keane menilai Carrick terlalu sering berbicara tentang perbaikan tim, tetapi belum menunjukkan perubahan signifikan di lapangan.

Dalam analisisnya di Sky Sports, mantan kapten Manchester United itu menyebut pernyataan Carrick terdengar seperti seorang politikus.

"Dia banyak berbicara, tetapi tidak banyak mengatakan sesuatu. Seperti seorang politikus," ujar Keane.

Advertisement

Baca Juga: Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

Keane juga menyoroti persoalan pertahanan MU yang terus memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Menurut dia, Carrick harus segera menunjukkan perkembangan nyata karena Manchester United tidak bisa terus-menerus mengulang kesalahan yang sama.

"Dia terus mengatakan kami perlu memperbaiki pertahanan dan ada banyak hal yang harus dikerjakan. Namun, mereka harus segera bergerak untuk memperbaikinya," tegas Keane.

Gary Neville Pertanyakan Kepemimpinan Klub

Kritik tidak hanya datang dari Keane. Gary Neville juga melontarkan penilaian tajam terhadap manajemen Manchester United.

Mantan bek kanan MU tersebut mempertanyakan kemampuan jajaran pemilik klub dalam menjalankan organisasi sebesar Manchester United.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

Manchester United Ditahan Aston Villa 4-4, Posisi Michael Carrick Kian Terancam

MU ditahan Aston Villa 4-4 setelah gol Patrick Dorgu menit ke-96. Masa depan Michael Carrick semakin disorot.

Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Amarah Setan Merah

Prediksi Skor dan Lineup Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Amarah Setan Merah

Prediksi skor Manchester United vs Aston Villa Liga Inggris 8 November 2026. Simak peluang kemenangan, susunan pemain, dan duel kedua tim.

Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak dalam Krisis, Soroti Performa Lisandro Martinez

Gary Neville Sebut Manchester United Terjebak dalam Krisis, Soroti Performa Lisandro Martinez

Gary Neville kritik Manchester United dan Lisandro Martinez setelah kekalahan dari Chelsea memperpanjang catatan tanpa kemenangan MU.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer