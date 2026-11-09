Pelatih Baru Manchester United: Bukan Eddie Howe atau Nagelsmann, Pochettino Muncul sebagai Favorit

PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino muncul sebagai salah satu kandidat terkuat pengganti Michael Carrick di Manchester United setelah posisi pelatih asal Inggris itu semakin tertekan menyusul hasil buruk di Premier League.

Menurut laporan Evening Standard, Minggu (8/11/2026), pelatih tim nasional Amerika Serikat tersebut masuk dalam daftar teratas calon pengganti Carrick apabila Manchester United memutuskan melakukan pergantian di kursi kepelatihan.

Nama Pochettino mencuat di tengah persaingan sejumlah kandidat lain, termasuk mantan pelatih Newcastle United Eddie Howe dan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann.

Advertisement Tekanan terhadap Carrick meningkat setelah Manchester United bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Hasil tersebut membuat Setan Merah tertahan di peringkat ke-18 klasemen Premier League dengan hanya mengoleksi satu kemenangan sepanjang musim ini.

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Pochettino bukan sosok asing bagi sepak bola Inggris karena pernah menangani Tottenham Hotspur selama lima tahun, mulai 2014 hingga 2019.

Meski tidak mempersembahkan trofi, pelatih asal Argentina itu berhasil membawa Tottenham mencapai final Piala Liga Inggris 2014/2015 dan final Liga Champions 2018/2019.

Di bawah arahannya, Tottenham juga dua kali finis di posisi ketiga, sekali menjadi runner-up, dan sekali menempati peringkat keempat Premier League.

Salah satu keunggulan Pochettino adalah kemampuannya mengembangkan pemain dan membangun permainan menyerang yang agresif.

Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, dan Son Heung-min menjadi sejumlah pemain yang berkembang pesat ketika bekerja di bawah kepemimpinannya.