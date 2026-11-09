Jadwal Lengkap UEFA Nations League Pekan Ini: Ada Big Match Italia vs Prancis dan Inggris vs Kroasia

PONTIANAK POST - UEFA Nations League 2026/2027 kembali bergulir pada 12–17 November 2026 dengan memasuki Matchday 5 dan Matchday 6 fase liga, menghadirkan sejumlah pertandingan besar seperti Italia vs Prancis, Inggris vs Kroasia, Portugal vs Denmark, serta Spanyol vs Inggris.

Persaingan pada dua pertandingan terakhir fase liga tersebut menjadi penentu posisi akhir grup, perebutan tiket perempat final, serta peluang sejumlah negara menghindari persaingan promosi dan degradasi.

Berdasarkan kalender resmi UEFA, pertandingan berlangsung selama enam hari, mulai Kamis hingga Selasa waktu Eropa, dengan sebagian besar laga dimainkan pukul 20.45 CET atau 02.45 WIB pada hari berikutnya.

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Pertandingan Italia melawan Prancis di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Kamis (12/11) atau Jumat dini hari WIB, menjadi salah satu duel paling menarik pada Matchday 5.

Kedua negara bersaing di Grup A1 dengan kepentingan besar dalam perebutan posisi teratas dan tiket perempat final.

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) melaporkan bahwa Italia mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan, tertinggal tiga poin dari Prancis yang memimpin klasemen sementara.

Italia juga memiliki modal dua kemenangan atas Turki dalam rangkaian pertandingan sebelumnya, sementara hasil imbang melawan Prancis pada pertemuan Oktober menunjukkan persaingan kedua tim cukup ketat.

Antusiasme suporter terhadap pertandingan ini juga tinggi karena FIGC mengumumkan 57.000 tiket telah terjual, dengan sekitar 3.000 tiket tersisa menjelang pertandingan.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.45 CET atau Jumat (13/11) pukul 02.45 WIB.

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Pertandingan menarik lainnya mempertemukan Inggris dengan Kroasia di Wembley Stadium, Kamis (12/11).