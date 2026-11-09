Szoboszlai Cedera Lutut, Liverpool Terancam Kehilangan Gelandang Andalan Lawan Manchester United

PONTIANAK POST - Liverpool terancam kehilangan Dominik Szoboszlai saat menjamu Manchester United di Anfield pada 22 November 2026 setelah gelandang asal Hungaria tersebut mengalami masalah pada lutut ketika menghadapi Crystal Palace, Minggu (8/11/2026).

Szoboszlai mengalami gangguan menjelang akhir babak pertama, tetapi masih mampu melanjutkan pertandingan sebelum akhirnya digantikan Trey Nyoni pada menit ke-69.

Liverpool memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-1 di Selhurst Park, tetapi kondisi Szoboszlai menjadi perhatian menjelang jeda internasional dan rangkaian pertandingan penting setelahnya.

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Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui belum mengetahui secara pasti tingkat keparahan masalah lutut yang dialami Szoboszlai.

Dalam keterangannya kepada wartawan setelah pertandingan melawan Crystal Palace, dilansir Sports Mole, Iraola mengatakan kondisi pemain berusia 26 tahun itu belum sepenuhnya bugar.

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"Dominik mengalami sedikit masalah. Saya belum tahu apakah itu cedera, tetapi dia jelas belum berada dalam kondisi 100 persen."

Iraola menjelaskan, Szoboszlai mengalami peregangan pada bagian lutut, tetapi kondisinya masih memungkinkan untuk menyelesaikan sebagian besar pertandingan.

"Kami akan melihat perkembangannya. Hal terakhir yang kami inginkan sekarang adalah kehilangan pemain saat pertandingan internasional."

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pengalaman pada jeda internasional sebelumnya ketika Liverpool kehilangan tiga pemain penting, yakni Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Szoboszlai.

"Saya berharap dalam dua pekan ke depan situasinya akan lebih baik. Semoga kali ini kami tidak mengalami kejadian seperti jeda internasional sebelumnya," ujar Iraola.