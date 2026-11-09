Brahim Diaz 11 Kali Beruntun Dicadangkan Real Madrid, Maroko Mulai Khawatir

PONTIANAK POST - Brahim Diaz kembali mengawali pertandingan dari bangku cadangan saat Real Madrid mengalahkan Valencia 3-0 pada lanjutan La Liga, Sabtu (7/11/2026), sekaligus memperpanjang catatan tanpa menjadi starter menjadi 11 pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Penyerang berusia 27 tahun itu baru dimainkan pada menit ke-84 ketika kemenangan Real Madrid sudah hampir dipastikan, sehingga minimnya kesempatan bermain mulai menimbulkan kekhawatiran di Maroko.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena Diaz merupakan salah satu pemain penting tim nasional Maroko dengan catatan 34 penampilan dan 15 gol.

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Menurut laporan Sports Mole pada 8 November 2026, persoalan Diaz bukan hanya berkaitan dengan minimnya menit bermain, tetapi juga sikapnya yang dinilai terlalu menerima peran sebagai pemain cadangan.

Sejumlah pendukung Maroko mempertanyakan mengapa pemain dengan kemampuan menyerang seperti Diaz tidak mendapatkan kesempatan lebih besar di Santiago Bernabeu.

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Posisi sayap kanan yang biasa ditempatinya kini lebih sering diberikan kepada Arda Guler dan pemain baru Yan Diomande yang masing-masing berusia enam dan tujuh tahun lebih muda darinya.

Youssef, sosok yang disebut dekat dengan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF), bahkan menyarankan Diaz mempertimbangkan masa depannya di klub ibu kota Spanyol tersebut.

"Mungkin sudah waktunya dia memiliki sedikit kebanggaan dan meninggalkan klub ini," ujar Youssef sebagaimana dikutip Sports Mole.

Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan kebugaran Diaz apabila terus kekurangan menit bermain sebelum menjalani turnamen bersama Maroko.

Minimnya kesempatan tampil berpotensi memengaruhi ketajaman dan kesiapan fisiknya ketika dibutuhkan oleh tim nasional.