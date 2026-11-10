Raul Gonzalez Resmi Latih Real Oviedo, Legenda Besar Real Madrid Dikontrak hingga 2028

PONTIANAK POST – Real Oviedo membuat gebrakan dengan menunjuk Raul Gonzalez Blanco sebagai pelatih baru tim utama.

Mantan bintang Real Madrid tersebut mendapatkan kepercayaan untuk memimpin klub asal Asturias itu dengan kontrak hingga Juni 2028.

Penunjukan Raul menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya di dunia kepelatihan. Setelah bertahun-tahun berkecimpung bersama Real Madrid, kini pria asal Madrid itu mendapat tantangan lebih besar dengan menangani tim utama di kompetisi sepak bola profesional.

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Raul Gonzalez Resmi Jadi Pelatih Real Oviedo

Melalui pengumuman resmi klub, Real Oviedo mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Raul Gonzalez Blanco untuk mengisi posisi pelatih kepala. Kesepakatan berlaku hingga Juni 2028.

Advertisement Raul bukan sosok asing dalam sepak bola Spanyol. Namanya sangat identik dengan Real Madrid, klub yang dibelanya selama lebih dari 15 tahun dan menjadikannya salah satu legenda terbesar Los Blancos.

Setelah meninggalkan Madrid, Raul melanjutkan karier sebagai pemain bersama Schalke 04, Al-Sadd Sports Club, dan New York Cosmos. Ia kemudian memutuskan gantung sepatu pada 2015.

Punya Pengalaman Panjang Bersama Akademi Real Madrid

Karier kepelatihannya dimulai pada 2018 ketika bergabung dengan sistem pembinaan pemain muda Real Madrid.

Ia dipercaya menangani Cadete B dan Juvenil B sebelum mendapatkan kesempatan memimpin Juvenil A pada 2020.

Bersama Juvenil A, Raul berhasil mempersembahkan gelar UEFA Youth League atau Liga Champions kelompok usia muda.

Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan awalnya sebagai pelatih.