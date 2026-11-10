Liga Champions Wanita: Inter Milan Berburu Tiket Playoff, Manchester City Tak Mau Kembali Kehilangan

PONTIANAK POST - Inter Milan Women menghadapi ujian berat saat menjamu Manchester City Women pada pertandingan keempat fase liga UEFA Women's Champions League 2026/2027, Selasa (10/11/2026) malam waktu setempat.

Duel di U-Power Stadium, Monza, ini menjadi kesempatan bagi kedua tim memperbaiki posisi di klasemen.

Inter mengoleksi empat poin, sedangkan Manchester City baru mengumpulkan tiga poin setelah melewati tiga pertandingan dengan hasil imbang.

Advertisement Baca Juga: Lazio Women Masih Tanpa Kemenangan setelah Ditahan Napoli Women dalam Laga Tanpa Gol

Pelatih Inter, David Sassarini, meminta anak asuhnya tampil berani dan tidak kehilangan karakter permainan.

"Tim harus memiliki keinginan untuk mengendalikan pertandingan. Kami menghadapi juara Inggris yang memiliki kualitas luar biasa, tetapi kami juga punya kemampuan untuk tampil baik," kata Sassarini, dikutip dari situs resmi Inter.

Advertisement Dia menilai kemenangan akan sangat penting bagi peluang Inter melaju ke babak playoff.

Glionna dan Hemp Siap Jadi Pembeda

Penyerang Inter, Benedetta Glionna, juga optimistis menghadapi tantangan tersebut.

"Kami semua antusias dan senang bisa memainkan pertandingan seperti ini melawan tim sekelas Manchester City. Kami siap. Keberanian akan menjadi hal mendasar untuk terus memainkan sepak bola dan ide-ide kami," ujar Glionna melalui laman resmi klub.

Di kubu lawan, pelatih Manchester City Andrée Jeglertz meminta pemainnya mempertahankan identitas permainan meski jadwal pertandingan sangat padat.

"Siapa pun lawannya, kami ingin bermain dengan cara yang sama. Identitas kami harus selalu terlihat, baik ketika memiliki waktu istirahat dua hari maupun tujuh hari," kata Jeglertz, dikutip dari situs resmi Manchester City.