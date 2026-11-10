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Sepak Bola

Prediksi Skor Tavernes vs Valencia di Copa del Rey: Los de la Safor Ingin Ukir Sejarah

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Penulis: Efprizan
Harvey Elliott berpeluang memperkuat Valencia saat menghadapi Tavernes pada putaran pertama Copa del Rey di Stadion Mestalla. (IG@harvelliott)
Harvey Elliott berpeluang memperkuat Valencia saat menghadapi Tavernes pada putaran pertama Copa del Rey di Stadion Mestalla. (IG@harvelliott)

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PONTIANAK POST - Valencia menghadapi Tavernes pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Mestalla, Rabu (11/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB, dengan tekanan untuk mengakhiri periode buruk setelah gagal menunjukkan konsistensi di kompetisi domestik.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi pelatih Javier Aguirre untuk membuktikan perkembangan timnya sekaligus menghindari kejutan dari Tavernes, klub yang berasal dari kasta keenam sepak bola Spanyol.

Menurut laporan Sports Mole, Tavernes semula berstatus tuan rumah, tetapi pertandingan dipindahkan ke Mestalla karena stadion mereka tidak memenuhi persyaratan federasi sepak bola Spanyol. Valencia tetap berstatus tim tamu meskipun bermain di stadion sendiri.

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Valencia Dibayangi Hasil Buruk

Valencia datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan 0-3 dari Real Madrid di La Liga. Valencia hanya meraih dua kemenangan dari 12 pertandingan liga, dengan tiga hasil imbang dan tujuh kekalahan.

Produktivitas gol juga menjadi persoalan karena mereka baru mencetak delapan gol dalam kompetisi tersebut.

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Situasi ini membuat pertandingan melawan Tavernes penting bagi Aguirre untuk membangun kembali kepercayaan diri pemain.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal resmi Valencia CF pada 9 November, Aguirre menegaskan timnya tidak akan meremehkan lawan.

"Kami menghadapi pertandingan Copa del Rey ini dengan rasa hormat dan keseriusan," ujar Aguirre.

Pelatih asal Meksiko itu juga menyebut Copa del Rey bukan gangguan bagi timnya dan menjadi kesempatan untuk memberikan kebahagiaan kepada pendukung Valencia.

Tavernes Berpeluang Mencatat Sejarah

Los de la Safor, julukan Tavernes, menghadapi pertandingan terbesar dalam sejarah klub setelah memastikan tempat di putaran pertama Copa del Rey.

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Editor : Efprizan
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