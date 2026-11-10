Duel Panas PSG Vs Bayern Munich, Kedua Tim Berebut Tiket Otomatis ke Perempat Final Liga Champions

PONTIANAK POST - Paris Saint-Germain (PSG) Women akan menghadapi Bayern Munich Women pada matchday keempat fase liga UEFA Women's Champions League 2026/2027 di Parc des Princes, Selasa (10/11/2026) malam waktu setempat.

Kedua tim sama-sama mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan. PSG menempati peringkat keenam, sedangkan Bayern berada satu tingkat di bawahnya karena kalah selisih gol.

Pelatih Bayern, Jose Barcala, mengingatkan anak asuhnya untuk tampil maksimal menghadapi PSG yang memiliki perkembangan permainan signifikan.

"Kami akan menghadapi pertandingan yang berbeda. Paris merupakan tim yang sangat matang dan kuat, dengan identitas permainan yang jelas dari pelatihnya. Kami membutuhkan penampilan terbaik dan solusi yang tepat untuk menyulitkan mereka," kata Barcala, dikutip dari situs resmi Bayern Munich.

Echegini Minta PSG Bermain Berani

Advertisement Gelandang PSG Jennifer Echegini menegaskan timnya tidak perlu merasa takut menghadapi Bayern.

"Menurut saya, tidak ada alasan untuk memasuki pertandingan berikutnya dengan berpikir bahwa kami tidak bisa mengalahkan mereka," ujar Echegini, dikutip dari Her Football Hub.

"Penting untuk mempertahankan energi dari pertandingan sebelumnya dan terus berjuang."

Baca Juga: Lazio Women Masih Tanpa Kemenangan setelah Ditahan Napoli Women dalam Laga Tanpa Gol

Dia mengakui Bayern memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang merata. Namun, PSG juga mempunyai kemampuan untuk memberikan perlawanan.

Sementara itu, kapten Bayern Glodis Viggosdottir mengingatkan rekan-rekannya terhadap kemampuan individu pemain PSG.

"Mereka selalu memiliki pemain dengan kemampuan individu luar biasa yang bisa muncul dalam situasi tertentu. Kami harus paling waspada terhadap hal tersebut ketika menghadapi transisi permainan," kata Viggosdottir, dikutip dari Her Football Hub.