Prediksi Real Madrid Women vs Paris FC: Misi Tiga Poin dan Persaingan Ketat di Liga Champions Wanita
PONTIANAK POST - Real Madrid Women memburu kemenangan perdana di fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027 saat menjamu Paris FC Women pada matchday keempat di Stadion Alfredo Di Stéfano, Selasa (10/11/2026) malam waktu setempat.
Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi. Real Madrid mengoleksi tiga poin dari tiga hasil imbang, sedangkan Paris FC baru mengumpulkan dua poin setelah mencatat dua kali imbang dan sekali kalah.
Pelatih Real Madrid, Pau Quesada, menegaskan timnya harus meraih tiga poin. Ia menilai Paris FC sebagai lawan yang sangat kompetitif dan memiliki organisasi pertahanan kuat.
Baca Juga: Duel Panas PSG Vs Bayern Munich, Kedua Tim Berebut Tiket Otomatis ke Perempat Final Liga Champions
“Real Madrid selalu memiliki tekanan untuk menang. Apa pun hasil selain kemenangan tentu tidak cukup. Kami mengincar tiga poin karena ingin finis di empat besar fase liga Liga Champions,” kata Quesada dalam konferensi pers yang dikutip dari situs resmi klub.
Quesada juga mengingatkan anak asuhnya agar tampil solid. Menurut dia, Paris FC memiliki kemampuan untuk menyulitkan Madrid, terutama jika pertandingan berlangsung ketat.
Gelandang Real Madrid, Andreia Jacinto, turut menegaskan pentingnya menjaga konsistensi permainan.
“Tim sedang cukup mudah mencetak gol. Kami harus menjaga kesinambungan itu karena pertandingan seperti ini bisa menjadi rumit jika berlangsung terlalu lama. Kami ingin meraih tiga poin pertama di kandang,” ujar Andreia.
Baca Juga: Liga Champions Wanita: Inter Milan Berburu Tiket Playoff, Manchester City Tak Mau Kembali Kehilangan
Paris FC Datang dengan Kepercayaan Diri
Paris FC juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Tim asuhan Sandrine Soubeyrand tersebut datang dengan modal positif setelah membantai Montpellier 5-0 dalam kompetisi domestik pada 6 November.
Namun, catatan pertemuan musim lalu menjadi tantangan tersendiri.
Real Madrid berhasil mengalahkan Paris FC dalam dua pertandingan babak playoff, termasuk kemenangan 2-0 di Madrid.