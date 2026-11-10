Prediksi Skor BK Hacken vs Chelsea Women: The Blues Berburu Kemenangan di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST - Chelsea Women memburu kemenangan ketiga di fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027 saat bertandang ke markas BK Hacken, Selasa (10/11/2026) malam waktu setempat.

Pertandingan matchday keempat tersebut berlangsung di Hisingen Arena, Gothenburg.

Chelsea datang dengan modal tujuh poin dari tiga laga dan menempati posisi keempat klasemen sementara.

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Sementara itu, BK Häcken baru mengoleksi satu poin dan berada di peringkat ke-16.

Chelsea belum terkalahkan sekaligus belum kebobolan di kompetisi Eropa musim ini. Mereka mengalahkan Austria Vienna 1-0 dan AS Roma 2-0, serta bermain imbang tanpa gol melawan Lyon.

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Pelatih Chelsea, Sonia Bompastor, meminta anak asuhnya menjaga konsistensi setelah ditahan Everton 1-1 di Liga Super Wanita Inggris.

“Penting bagi kami untuk mempertahankan performa bagus, terutama setelah hasil mengecewakan pada akhir pekan. Kami ingin menampilkan permainan bagus dan mendapatkan hasil positif,” kata Bompastor, dikutip dari situs resmi Chelsea.

Ia juga mengingatkan timnya terhadap kecepatan pemain Häcken, terutama ketika melakukan transisi menyerang.

“Mereka memiliki kekuatan dan ancaman, khususnya di lini serang dengan kecepatan yang mereka miliki. Kami harus sangat berhati-hati dalam momen transisi,” ujarnya.

Kapten Chelsea, Erin Cuthbert, turut menjanjikan respons positif setelah hasil imbang melawan Everton.