Prediksi AS Roma Women vs Servette: Misi Bangkit Giallorosse di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST - AS Roma Women membidik kemenangan perdana di fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027 saat menjamu Servette FC Chênois Féminin di Stadion Tre Fontane, Selasa (10/11/2026) malam waktu setempat.

Pertandingan matchday keempat ini menjadi kesempatan penting bagi Roma untuk memperbaiki posisi.

Tim asuhan Gianpiero Piovani baru mengoleksi satu poin dari tiga laga dan belum mencetak gol.

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Mereka bermain imbang 0-0 melawan OH Leuven, kemudian kalah 0-6 dari Barcelona dan 0-2 dari Chelsea.

Sementara itu, Servette berada di posisi ke-13 dengan tiga poin. Klub asal Swiss tersebut baru saja mencatat kemenangan bersejarah setelah mengalahkan OH Leuven 5-1 pada pertandingan sebelumnya.

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Pelatih Roma, Gianpiero Piovani, menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya.

Ia menyebut pertandingan ini sebagai momentum penting untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa.

“Secara mental, kami datang dengan penuh semangat karena sedang menjalani perjalanan yang bagus di liga. Kemenangan besok akan sangat penting bagi kami, klub, dan para pendukung,” kata Piovani, dikutip dari TuttoASRoma.

Piovani juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Servette. Menurut dia, lawannya memiliki pemain berpengalaman dan mampu mencetak lima gol ke gawang Leuven.

“Servette adalah tim yang sangat bagus. Mereka memiliki pemain-pemain kuat dan terbiasa tampil di kompetisi seperti ini. Kami harus mewaspadai pertandingan ini, tetapi tetap fokus pada diri sendiri,” ujarnya.