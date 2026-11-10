Manchester United Pecat Michael Carrick Sebelum Laga Lawan Liverpool: Pochettino Jadi Kandidat Kuat

PONTIANAK POST - Manchester United dikabarkan bersiap mengakhiri masa jabatan Michael Carrick sebelum menghadapi Liverpool pada 22 November 2026, dengan Mauricio Pochettino masuk dalam daftar kandidat pengganti pelatih asal Inggris tersebut.

Laporan The Athletic, Senin (9/11/2026), menyebut manajemen Manchester United diperkirakan mengambil keputusan untuk memberhentikan Carrick sebelum kompetisi Liga Inggris kembali bergulir setelah jeda internasional.

Kabar tersebut muncul di tengah buruknya performa Manchester United yang belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir Liga Inggris dan kini terpuruk di zona degradasi.

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Posisi Carrick semakin tertekan setelah Manchester United gagal mengalahkan Aston Villa dalam pertandingan di Old Trafford, Minggu (8/11/2026).

Manchester United sempat tertinggal 2-4 sebelum bangkit dan menyelamatkan satu poin melalui hasil imbang 4-4.

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Comeback tersebut memperlihatkan para pemain masih berjuang di tengah tekanan yang dihadapi tim, tetapi hasil itu belum cukup menghapus catatan buruk mereka sepanjang musim.

Sebelumnya, Manchester United juga menjalani pertandingan melawan AS Roma yang menjadi bagian dari bahan evaluasi manajemen terhadap kinerja Carrick.

Direktur Sepak Bola Manchester United, Jason Wilcox, memimpin proses peninjauan masa depan Carrick bersama CEO Omar Berrada.

Keputusan akhir kemudian akan melibatkan pemilik bersama klub, Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer.

Menurut laporan The Athletic, Carrick diperkirakan tidak lagi menangani Manchester United ketika tim kembali bertanding melawan Liverpool pada 22 November.