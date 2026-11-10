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Sepak Bola

Jelang UEFA Nations League: Kabar Buruk Liverpool, Virgil van Dijk Absen Bela Timnas Belanda

Efprizan
Penulis: Efprizan
Virgil van Dijk mundur dari skuad Timnas Belanda akibat masalah kebugaran, memberikan kesempatan bagi kapten Liverpool tersebut untuk memulihkan kondisi menjelang jadwal berat Liga Inggris. (IG@virgilvandijk)
Virgil van Dijk mundur dari skuad Timnas Belanda akibat masalah kebugaran, memberikan kesempatan bagi kapten Liverpool tersebut untuk memulihkan kondisi menjelang jadwal berat Liga Inggris. (IG@virgilvandijk)

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PONTIANAK POST - Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, dipastikan absen membela Timnas Belanda dalam dua pertandingan terakhir fase liga Nations League melawan Yunani dan Jerman setelah mengalami masalah kebugaran yang membuatnya harus mundur dari skuad.

Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengonfirmasi Van Dijk dan penyerang Sunderland, Brian Brobbey, tidak cukup bugar untuk tampil dalam dua pertandingan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Senin (9/11/2026), KNVB menyebut kedua pemain tidak akan digantikan oleh pemain lain dalam skuad.

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Keputusan tersebut menjadi perhatian Liverpool karena Van Dijk masih menjadi sosok penting di lini pertahanan klub berjuluk The Reds tersebut.

Van Dijk Bermain Penuh Meski Mengalami Masalah Kebugaran

Mundurnya Van Dijk dari Timnas Belanda terjadi sehari setelah dirinya bermain selama 90 menit ketika Liverpool mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1 di Selhurst Park.

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Menurut laporan jurnalis The Athletic, James Pearce, bek berusia 35 tahun itu telah bermain dengan masalah cedera ringan dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, jenis cedera yang dialami Van Dijk belum diungkapkan secara terperinci.

Keputusan menariknya dari skuad Belanda diperkirakan bertujuan mencegah kondisinya semakin memburuk akibat aktivitas pertandingan internasional.

Van Dijk sebelumnya masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Xavi untuk menghadapi Yunani di Amsterdam dan Jerman di Berlin.

Dua pertandingan tersebut penting bagi Belanda yang masih bersaing memperebutkan posisi dua besar Grup A2.

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Editor : Efprizan
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