Duel Barcelona vs Arsenal di Liga Champions Wanita: Rematch Final Lisbon, Camp Nou Jadi Ujian Berat

PONTIANAK POST - Barcelona menjamu Arsenal pada matchday keempat fase liga Liga Champions Wanita di Spotify Camp Nou, Kamis (12/11/2026) waktu setempat. Laga dimulai pukul 18.45 CET atau Jumat (13/11/2026) pukul 00.45 WIB, menurut UEFA.

Laga ini menjadi rematch final 2025 di Lisbon yang dimenangi Arsenal 1-0. Barcelona memimpin klasemen dengan tiga kemenangan beruntun, sedangkan Arsenal di posisi kelima dengan tujuh poin, mengutip Sports Mole.

Barcelona menang di keenam laga kandang musim ini. Di Liga Champions Wanita, mereka memenangi 33 dari 35 pertandingan kandang.

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Barcelona tanpa Laia Aleixandri, Kika Nazareth, dan Vicky Lopez karena cedera. Kerolin juga absen sekitar empat pekan akibat cedera betis.

Arsenal diperkirakan tanpa Mariona Caldentey, Selina Cerci, Katie Reid, dan Michelle Agyemang. Stina Blackstenius dan Chloe Kelly diragukan tampil. Striker Alessia Russo sedang tajam dengan sembilan gol dalam tujuh laga terakhir.

Advertisement Pelatih Barcelona Pere Romeu mewaspadai Arsenal meski tim London itu sedang tidak konsisten di liga.

"Terlepas dari poin yang mereka kumpulkan di liga dan hasil mereka di Liga Champions, kami tahu akan menghadapi tim yang hebat," kata Romeu yang dikutip dari kantor berita EFE.

"Mencapai empat kemenangan dari empat laga Liga Champions akan sangat penting," ujarnya.

Pelatih Arsenal Renee Slegers juga memuji lawannya. "Barcelona memiliki identitas yang sangat kuat dan kualitas luar biasa," kata Slegers seperti dikutip dari EFE.

Slegers menantikan atmosfer Camp Nou. "Ini stadion yang bersejarah dan fantastis, jadi akan ada atmosfer yang hebat," ujarnya kepada situs resmi Arsenal.