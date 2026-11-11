Prediksi Skor Filipina U17 vs Indonesia U17: Garuda Muda Bidik Kemenangan Perdana

PONTIANAK POST - Timnas Indonesia U17 diprediksi mampu mengalahkan Filipina U17 dengan skor 2-1 dalam pertandingan perdana Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Padaythar Football Stadium, Yangon, Myanmar, Rabu, 11 November 2026, pukul 15.30 WIB.

Garuda Muda menghadapi lawan yang sudah mengantongi tiga poin setelah mengalahkan Kamboja U17 dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka, Minggu, 8 November 2026.

Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi skuad asuhan David Nascimento untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

Advertisement Berdasarkan prediksi sejumlah platform analisis sepak bola, kekuatan kedua tim relatif berimbang, meskipun Indonesia memiliki peluang untuk mencuri kemenangan.

Filipina U17 Punya Modal Kemenangan atas Kamboja

Filipina U17 datang dengan kepercayaan diri setelah menundukkan Kamboja 2-1 pada laga pertama Grup A.

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Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Filipina memanfaatkan peluang sekaligus menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak memberikan ruang terlalu besar kepada pemain lawan.

Namun, kemenangan tersebut belum cukup untuk menggambarkan konsistensi permainan Filipina sepanjang kualifikasi.

Menurut data pertandingan yang dihimpun sejumlah platform statistik, Filipina masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Indonesia perlu mengantisipasi momentum positif lawan, terutama pada awal pertandingan ketika Filipina berpeluang tampil lebih agresif.

Pelatih Filipina Joan Segura juga menghadapi tantangan mempertahankan organisasi permainan agar timnya tidak kehilangan kendali ketika mendapatkan tekanan.