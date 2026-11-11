Dua Assist Felicia Schroder Antar Real Madrid Tekuk Paris FC 3-0, Madrid Masih Belum Terkalahkan
PONTIANAK POST - Real Madrid Femenino meraih kemenangan perdana di fase liga Liga Champions Wanita setelah menundukkan Paris FC 3-0 di Stadion Alfredo Di Stefano, Madrid, Selasa (10/11/2026) waktu setempat.
Babak pertama berakhir tanpa gol. Real Madrid dominan, tetapi Paris FC bertahan rapat. Gol baru lahir di babak kedua.
Arianna Caruso membuka skor pada menit ke-55. Lineth Beerensteyn, yang masuk menggantikan Athenea del Castillo di awal babak kedua, menggandakan keunggulan pada menit ke-65.
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Ia menyelesaikan umpan terobosan Felicia Schröder.
Linda Caicedo menutup pesta gol pada menit ke-81. Pemain pengganti itu menaklukkan kiper dari sisi kiri area enam yard, lagi-lagi lewat assist Schröder.
Kemenangan ini membawa Real Madrid mengoleksi enam poin dan tetap belum terkalahkan.
Sebelumnya, mereka tiga kali bermain imbang, mengutip Ouest-France. Paris FC masih mencari kemenangan pertama dengan dua poin dari empat laga.
Kiper Laia López menjaga gawang tetap bersih. Ia menahan tembakan Hawa Sangaré pada menit ke-90.
Pelatih Real Madrid Pau Quesada menilai timnya tampil lengkap.
"Kami punya kontrol besar di babak pertama, dan di babak kedua kami sangat vertikal," ujarnya, dikutip dari OKDiario.