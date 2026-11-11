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Sepak Bola

Dua Assist Felicia Schroder Antar Real Madrid Tekuk Paris FC 3-0, Madrid Masih Belum Terkalahkan 

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Penulis: Budi Miank
Pemain Real Madrid merayakan kemenangan 3-0 atas Paris FC di Liga Champions Wanita, Selasa (10/11/2026).(INSTAGRAM@realmadridfem)
Pemain Real Madrid merayakan kemenangan 3-0 atas Paris FC di Liga Champions Wanita, Selasa (10/11/2026).(INSTAGRAM@realmadridfem)


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PONTIANAK POST - Real Madrid Femenino meraih kemenangan perdana di fase liga Liga Champions Wanita setelah menundukkan Paris FC 3-0 di Stadion Alfredo Di Stefano, Madrid, Selasa (10/11/2026) waktu setempat. 

Babak pertama berakhir tanpa gol. Real Madrid dominan, tetapi Paris FC bertahan rapat. Gol baru lahir di babak kedua.

Arianna Caruso membuka skor pada menit ke-55. Lineth Beerensteyn, yang masuk menggantikan Athenea del Castillo di awal babak kedua, menggandakan keunggulan pada menit ke-65. 

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Ia menyelesaikan umpan terobosan Felicia Schröder.

Linda Caicedo menutup pesta gol pada menit ke-81. Pemain pengganti itu menaklukkan kiper dari sisi kiri area enam yard, lagi-lagi lewat assist Schröder.

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Kemenangan ini membawa Real Madrid mengoleksi enam poin dan tetap belum terkalahkan. 

Sebelumnya, mereka tiga kali bermain imbang, mengutip Ouest-France. Paris FC masih mencari kemenangan pertama dengan dua poin dari empat laga.

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Kiper Laia López menjaga gawang tetap bersih. Ia menahan tembakan Hawa Sangaré pada menit ke-90.

Pelatih Real Madrid Pau Quesada menilai timnya tampil lengkap. 

"Kami punya kontrol besar di babak pertama, dan di babak kedua kami sangat vertikal," ujarnya, dikutip dari OKDiario.

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Editor : Budi Miank
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