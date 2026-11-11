Manchester City Balikkan Keadaan, Bungkam Inter 4-1 di Liga Champions Wanita Berkat Dwigol Fujino

PONTIANAK POST - Manchester City Women membalikkan ketertinggalan untuk mengalahkan Inter 4-1 pada matchday keempat Liga Champions Wanita di U-Power Stadium, Monza, Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi City di Eropa musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Andree Jeglertz tiga kali bermain imbang.

Jeglertz mengistirahatkan Khadija "Bunny" Shaw dan Lauren Hemp dari susunan utama. City akan menghadapi Chelsea di Liga Super Wanita Inggris (WSL) pada Sabtu (14/11/2026).

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Inter memimpin lewat sundulan bek Elisa Bartoli pada menit ke-24. City menyamakan skor sembilan menit kemudian.

Aoba Fujino menyelesaikan umpan Laura Blindkilde Brown pada menit ke-33.

Advertisement Pemain 22 tahun itu membalikkan keadaan pada menit ke-44. Ia menyambar bola rebound dari tembakan Fowler.

Kapten sementara Kerstin Casparij menambah gol ketiga pada menit ke-56. Grace Clinton menutup skor 4-1 pada menit ke-70 lewat umpan silang Hemp.

Sky Sports mencatat lini belakang City kurang meyakinkan. Namun, penyelesaian akhir Inter yang buruk menyelamatkan mereka dari kebobolan lebih banyak.

Hasil ini membawa City naik ke peringkat ketujuh klasemen fase liga. Mereka kini hanya satu poin dari zona empat besar dan berada di atas Real Madrid.

Bek City Kerstin Casparij mengaku puas. "Rasanya luar biasa. Inter bermain bagus dan ini laga tandang yang sulit," kata Casparij seperti dikutip dari Disney+.