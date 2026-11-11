Prediksi Skor dan Lineup Vietnam vs Taiwan di Casper Cup 2026: Sayap Biru Terancam Patah Lagi

PONTIANAK POST - Timnas Vietnam menghadapi Taiwan dalam pertandingan Casper Cup 2026 di Thien Truong Stadium, Nam Dinh, Rabu (11/11/2026) pukul pukul 19.00 WIB, dengan tuan rumah lebih diunggulkan setelah lawannya mengalami rentetan kekalahan dalam sejumlah pertandingan terakhir.

Pelatih Kim Sang-sik membutuhkan hasil positif setelah Vietnam gagal mempertahankan gelar Piala ASEAN dan menelan kekalahan dari Thailand serta Malaysia.

Sebaliknya, The Blue Wings, julukan Taiwan, datang dengan catatan delapan kekalahan beruntun sejak 2024.

Advertisement Casper Cup 2026 adalah turnamen sepak bola persahabatan internasional yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) pada 11–17 November 2026. Ajang ini masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday November 2026. Seluruh pertandingan dimainkan di Stadion Thiên Trường, Vietnam.

Turnamen ini diikuti oleh tiga tim nasional putra, yaitu tuan rumah Vietnam, Kirgizstan, dan Cina Taipei (Taiwan).

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Persoalan terbesar Kim Sang-sik menjelang pertandingan ini adalah kondisi skuad yang tidak lengkap.

Menurut laporan Vietnam.vn pada 10 November 2026, lima pemain tidak dapat mengikuti pemusatan latihan akibat cedera setelah menjalani pertandingan V.League 2026/2027.

Mereka adalah Nguyen Hai Long, Nguyen Van Vi, Truong Tien Anh, Nguyen Le Phat, dan Le Ngoc Bao.

Kondisi tersebut membuat Vietnam harus melakukan penyesuaian, khususnya di sektor tengah dan sayap.

Sebagai pengganti, tim pelatih memanggil Hoang Vinh Nguyen dan Nguyen Hong Phuc untuk menambah pilihan pemain.