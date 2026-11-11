PSG Kalah dari Bayern Munich di Kandang, Penalti Paulina Dudek Tak Cukup Selamatkan Tuan Rumah

PONTIANAK POST - Bayern Munich Frauen mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) 2-1 pada matchday keempat Liga Champions Wanita di Parc des Princes, Paris, Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Bayern unggul dua gol di babak pertama. Kiper PSG Katarzyna Kiedrzynek mencetak gol bunuh diri pada menit ke-29.

Klara Bühl menggandakan keunggulan pada menit ke-40 lewat tembakan kaki kanan ke sudut atas gawang. Ia memanfaatkan umpan Pernille Harder.

PSG bangkit di babak kedua. Wasit memberi penalti setelah tinjauan VAR karena Linda Dallmann menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti.

Paulina Dudek mengeksekusinya menjadi gol pada menit ke-65.

PSG terus menekan hingga tambahan waktu tujuh menit, tetapi skor tak berubah.

Advertisement Tiga pemain Bayern menerima kartu kuning, yaitu Dallmann, Franziska Kett, dan Bernadette Amani.

Hasil ini menjadi kemenangan kedua Bayern di fase liga musim ini. Pelatih PSG Paulo César menilai babak pertama timnya kurang baik.

"Babak pertama kami kurang bagus, tetapi kami bereaksi setelah jeda. Kami lebih agresif dan lebih rapi dalam bertahan," ujarnya, dikutip dari situs resmi PSG.

"Menurut saya, dengan penampilan babak kedua kami, kami pantas mendapat hasil imbang," kata César.

Ia menyebut timnya perlu lebih konsisten. "Kami harus lebih konsisten dan tampil baik selama 90 menit penuh," tuturnya.