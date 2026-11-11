Prediksi Skor dan Lineup Kamboja U17 vs Afghanistan U17: Modal Hat-Trick Mohammad Fahim Hamas

PONTIANAK POST - Afghanistan U-17 mengandalkan ketajaman Mohammad Fahim Hamas saat menghadapi Kamboja U-17 pada pertandingan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Yangon, Myanmar, Rabu, 11 November 2026 pukul 15.30 WIB.

Penyerang Afghanistan tersebut mencetak tiga gol ketika timnya menang 4-1 atas Myanmar pada pertandingan pembuka, sedangkan Kamboja harus menerima kekalahan 1-2 dari Filipina.

Modal Berbeda Kamboja dan Afghanistan

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Menurut laporan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Taib Qaderi membuka keunggulan Afghanistan pada menit kesembilan sebelum Mohammad Fahim Hamas mencetak dua gol tambahan pada menit ke-15 dan 23.

Hamas kemudian melengkapi hat-trick empat menit setelah babak kedua dimulai, sedangkan Myanmar hanya mampu membalas melalui penalti Thet Naing Oo pada menit ke-56.

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Di pertandingan lainnya, Kamboja sebenarnya sempat memberikan perlawanan kepada Filipina.

Kai Fabian Tejok Muller membawa Filipina unggul sebelum Long Bich menyamakan kedudukan untuk Kamboja pada penghujung babak pertama.

Namun, gol kedua Muller pada menit ke-69 memastikan Kamboja kalah 1-2.

Hasil tersebut membuat Kamboja membutuhkan poin untuk menjaga peluang bersaing di Grup A, mengingat hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Prediksi Starting Lineup Kamboja vs Afghanistan

Kamboja U-17 (4-5-1): Chhea Vuthy; Kovan Choeun, Sok Kryya Ly, Seito Ito, Sokheang Mao; Arafin Savann, Horhong Chhai, Pov Boty, Odom Chhouk, Samnang Phaen; Pov Pimakara.