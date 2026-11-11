Hacken Tahan Chelsea Tanpa Gol di Liga Champions Wanita, Jennifer Falk Tampil Gemilang di Gawang

PONTIANAK POST - Chelsea Women gagal meraih kemenangan setelah ditahan BK Hacken 0-0 pada matchday keempat Liga Champions Wanita di Bravida Arena, Swedia, Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Chelsea mendominasi permainan, tetapi gagal menemukan jalan menuju gawang. Dua gol The Blues dianulir pada babak pertama.

Wieke Kaptein menjebol gawang dari situasi sepak pojok pada menit ke-5. Wasit membatalkan gol itu karena Lexi Potter dinilai offside dan mengganggu kiper.

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Pada menit ke-28, Melvine Malard menuntaskan peluang dari sudut sempit. Gol tersebut juga dianulir karena offside.

Kiper Häcken Jennifer Falk menjadi pemain tersibuk timnya. Pada menit ke-48, ia menepis tembakan jarak dekat Ellie Carpenter.

Advertisement Menurut beIN SPORTS, tembakan Lucy Bronze dan Maika Hamano juga membentur mistar.

Menjelang akhir laga, Häcken nyaris mencuri kemenangan lewat Maja Bodin pada menit ke-87. Kiper Chelsea, Peng, menggagalkan peluang itu.

Chelsea tetap tak terkalahkan di Liga Champions Wanita. Mereka mengoleksi delapan poin dari empat laga dan berada di peringkat ketiga, satu poin di belakang Barcelona,.

Chelsea juga mencatat clean sheet keempat dalam empat laga fase liga.

Pelatih Chelsea Sonia Bompastor mengaku kecewa. "Penampilan malam ini bagus dalam aspek bertahan," kata Bompastor, dikutip dari Sky Sports.