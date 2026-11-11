Transfer AC Milan: Napoli Cemas, Rossoneri dan Los Blancos Incar Scott McTominay

PONTIANAK POST - Masa depan Scott McTominay bersama Napoli mulai menjadi perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah negosiasi kontrak barunya mengalami kebuntuan, dengan AC Milan dan Real Madrid dikabarkan ikut memantau situasi gelandang asal Skotlandia tersebut.

Pemain berusia 29 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi pembicaraan mengenai perpanjangan masa kerja belum mencapai kesepakatan.

Laporan La Repubblica menyebutkan, pembahasan kontrak McTominay bahkan terhenti setelah sempat menunjukkan perkembangan positif pada September 2026.

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Napoli sebenarnya ingin mempertahankan McTominay dengan menawarkan kontrak baru hingga 2030 disertai kenaikan gaji.

Namun, persoalan nominal bayaran menjadi salah satu penghambat kesepakatan kedua pihak.

Saat ini, McTominay menerima gaji bersih sekitar 4,5 juta euro per musim, sedangkan pihak pemain dikabarkan meminta peningkatan menjadi 7-8 juta euro bersih setiap musim.

Napoli belum bersedia memenuhi tuntutan tersebut sehingga masa depan sang gelandang masih belum menemui kepastian.

Jurnalis transfer Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan bahwa Napoli tetap percaya diri bisa mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak.

Meski demikian, ketidakpastian arah proyek klub, hasil pertandingan yang kurang memuaskan, serta keraguan mengenai masa depan tim membuat McTominay perlu mempertimbangkan kembali pilihannya.

La Repubblica juga mengungkapkan bahwa McTominay dan perwakilannya ingin memahami lebih dahulu rencana Napoli sebelum menyepakati kontrak baru.