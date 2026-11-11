Dua Gol AS Roma Bikin Servette Kalah di Liga Champions Wanita, Penalti Marinelli jadi Sia-sia

PONTIANAK POST - AS Roma Femminile meraih kemenangan perdana di Liga Champions Wanita musim ini setelah mengalahkan Servette 2-1 di Stadio Tre Fontane, Roma, Selasa (10/11/2026) waktu setempat.

Roma datang dengan beban berat. Tim asuhan Gianpiero Piovani sebelumnya hanya mengoleksi satu poin dari tiga laga.

Mereka kalah dari Chelsea dan Barcelona serta imbang dengan Leuven, menurut Pagine Romaniste.

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Roma unggul lewat Kayleigh van Dooren pada menit ke-25. Ia menyelesaikan umpan Frederikke Thøgersen dengan tembakan kaki kanan ke sudut kiri bawah gawang.

Sembilan menit kemudian, Alayah Pilgrim menggandakan keunggulan. Ia memanfaatkan umpan terobosan Manuela Giugliano dan menaklukkan kiper dengan kaki kiri.

Advertisement Servette mendapat penalti pada menit ke-71 setelah tinjauan VAR. Kiper Roma Rachele Baldi dinilai melanggar Magdalena Sobal di kotak penalti. Gloria Marinelli mengeksekusinya menjadi gol pada menit ke-74.

Roma bertahan hingga akhir laga. Kiper Servette Jacintha Weimar menahan dua peluang Martina Piemonte pada menit ke-82 dan ke-84.

Hasil ini membawa Roma mengumpulkan empat poin. Mereka berikutnya menghadapi Benfica dan Real Madrid, menurut Pagine Romaniste.

Sebelum laga, Piovani menegaskan pentingnya kemenangan.

"Kami datang dari serangkaian hasil positif yang penting di liga," kata Piovani kepada kanal resmi klub.