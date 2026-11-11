Ruben Amorim Bongkar Masalah AC Milan, Konsistensi Tim Jadi Sorotan: Puji Mental Strahinja Pavlovic

PONTIANAK POST - Pelatih AC Milan Ruben Amorim mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat perkembangan timnya, mulai dari inkonsistensi permainan, mentalitas pemain, hingga kesulitan membangun serangan berbahaya meski mampu menguasai bola.

Pernyataan tersebut muncul setelah AC Milan menjalani pekan penuh gejolak, mulai dari kemenangan 3-1 atas Inter Milan dalam Derby della Madonnina, kekalahan dari Ferencvaros di Liga Europa, hingga kemenangan atas Genoa di Serie A.

Dalam analisis yang diterbitkan SempreMilan, 10 November 2026, sejumlah pernyataan Amorim setelah dua pertandingan terakhir memperlihatkan bahwa pelatih asal Portugal itu belum puas dengan perkembangan Rossoneri.

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Kekalahan dari Ferencvaros menjadi salah satu titik terendah AC Milan musim ini karena membuat mereka terpuruk di posisi ke-29 klasemen sementara Liga Europa.

Amorim bahkan secara terbuka mempertanyakan kesiapan, konsentrasi, dan keinginan para pemainnya setelah pertandingan tersebut.

"Tidak ada penjelasan yang bisa saya berikan, terutama untuk penampilan pada babak pertama, karena saya tidak ingat pernah melihat babak pertama seperti itu sebelumnya," kata Amorim.

"Ini menyangkut ambisi, konsentrasi, dan keinginan, karena kami memberikan terlalu banyak peluang dan hadiah secara cuma-cuma kepada lawan."

"Kami tidak siap bermain sepak bola malam itu, sehingga kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang sebenarnya terjadi," lanjutnya.

Amorim juga mengakui bahwa kali ini dirinya tidak memiliki alasan untuk membela para pemain setelah penampilan buruk tersebut.

Menurut laporan SempreMilan, pelatih itu bahkan menyampaikan teguran keras di ruang ganti setelah pertandingan.