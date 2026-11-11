Liga Champions Wanita: Juventus Women Waspadai Ancaman Lyon, Rekor Pertemuan Jadi Sorotan

PONTIANAK POST - Juventus Women menghadapi tantangan berat saat menjamu OL Lyonnes pada pertandingan keempat fase liga UEFA Women's Champions League 2026/2027, Rabu (11/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vittorio Pozzo, Biella, Italia, tersebut menjadi kesempatan bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif sekaligus menguji kekuatan salah satu klub tersukses sepak bola wanita Eropa.

Pelatih Juventus Women, Isaac Guerrero, menyadari kualitas lawannya. Ia menyebut Lyon sebagai salah satu tim terbaik di dunia dengan kemampuan beradaptasi yang sangat baik.

"Lyon adalah tim hebat, salah satu yang terbaik di dunia. Mereka memiliki pelatih berkualitas dan staf kepelatihan yang sangat kompeten," kata Guerrero dikutip dari situs resmi Juventus.

Ia juga menegaskan Juventus tidak ingin sekadar bertahan menghadapi tekanan Lyon.

Advertisement "Kami ingin mencoba menerapkan gaya permainan sendiri, termasuk menghadapi tim sekuat Lyon. Mereka sangat produktif mencetak gol dan mampu mendominasi pertandingan. Kami harus mempertahankan filosofi permainan dan berusaha menguasai bola," ujarnya.

Pemain Juventus, Danique Noordman, meminta rekan-rekannya tidak terintimidasi reputasi besar Lyon.

"Kami harus percaya kepada tim sendiri dan kualitas yang kami miliki. Kami mempunyai kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda. Kami harus tetap fokus dan tidak terlalu memikirkan kekuatan maupun reputasi Lyon," tutur Noordman.

Sementara itu, Lyon datang dengan modal impresif. Mereka mencetak 14 gol tanpa kebobolan dalam tiga pertandingan fase liga, termasuk kemenangan 6-0 atas Inter Milan.