Tak Menyesal Tinggalkan AC Milan, Mattia Liberali Ungkap Alasan Memilih Como

PONTIANAK POST - Mattia Liberali menegaskan tidak menyesali keputusannya meninggalkan AC Milan dan memilih bergabung dengan Como 1907, meskipun mengakui keputusan tersebut bukan perkara mudah bagi perjalanan kariernya.

Gelandang muda Italia itu juga mengungkapkan kebahagiaannya melihat perkembangan Alphadjo Cisse, mantan rekan setimnya yang kini menunjukkan performa positif.

Dalam konferensi pers di Coverciano, markas tim nasional Italia, Selasa (10/11/2026), Liberali berbicara mengenai keputusannya meninggalkan Milan serta tantangan yang dihadapinya bersama Como.

Advertisement Pernyataannya tersebut dilaporkan SempreMilan dengan mengutip wawancara yang diberitakan MilanNews.

Liberali Tidak Menyesali Keputusan Tinggalkan Milan

Liberali merupakan pemain yang berkembang melalui akademi AC Milan dan sempat menarik perhatian ketika tampil dalam pramusim musim panas 2024 di bawah pelatih Paulo Fonseca.

Dia bahkan mendapatkan kesempatan menjalani debut sebagai starter di tim senior Milan, tetapi kesulitan memperoleh kesempatan bermain secara konsisten.

Situasi tersebut membuat Liberali memilih meninggalkan klub pada tahun berikutnya untuk melanjutkan perkembangan kariernya.

Ketika ditanya apakah menyesali akhir perjalanannya bersama Milan, pemain muda itu memberikan jawaban tegas.

"Tidak ada penyesalan. Anda harus mengambil keputusan dengan keyakinan dan tidak terus melihat ke belakang," kata Liberali.

Dia juga menyampaikan kebahagiaannya melihat perkembangan Cisse yang dinilai berhasil menunjukkan kemampuan bersama klubnya.